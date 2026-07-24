מפקד פיקוד המרכז מכריז על מבצע נרחב בשומרון לסיכול טרור

נועם שמחי יצא עם הסוס שלו לחיפושים, אך הוא טעה בדרך והגיע לנקודה בה עמד הילד מתחת לעץ | 'הוא הסתכל עלי - תגידו מזמור לתודה' (בארץ)

כיכר השבת