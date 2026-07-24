פותחים דף חדש: נתניהו וטראמפ ייפגשו השבוע בבית הלבן

הולך רגל בן 27 נפגע הערב (שעה 22:46) ממשאית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף בית קמה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלות בראש ובגפיים. בנוסף, פצוע קל נוסף פונה לבית החולים.קובי רוזן
רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב ברחוב דרך הרכבת באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בכביש 57. בנוסף, גבר כבן 30 פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ופצוע קל נוסף פונה לבית החולים מאיר.קובי רוזן
איגוד האינטרנט מתריע על גל חסימות חשבונות וואטסאפ בישראל | המלצות לגיבוי מידע והתמודדות עם החסימה (בארץ)משה בשן
צעירה כבת 26 וילד כבן שנתיים נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב בשדרות דוד טוביהו בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה - הצעירה נפצעה באורח בינוני והילד במצב קל. שניהם פונו לבית החולים סורוקה להמשך טיפול.קובי רוזן
עשרות הפגנות מחאה צפויות הערב ברחבי יהודה ושומרון בעקבות הפיגוע שבהם נרצחו בניהו מלט ויובל עזרא הי”ד. בין מוקדי המחאה: צומת תפוח, יצהר, שילה, קדומים, קריית ארבע, גוש עציון, כפר אדומים, אפרת, עפרה, שילת ומוקדים נוספים ברחבי יו”ש.קובי ישראל
נער בן 16 נפגע הערב (שעה 21:52) מרכב בעת שרכב על אופניים ברהט. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלות בראש ובבטן.קובי רוזן
במהלך מחאה לא מאושרת שהתקיימה הערב ברחוב קפלן בתל אביב, החלו מספר מפגינים לחסום את ציר התנועה ולהפר את הסדר הציבורי. שוטרים נאלצו להשתמש בכוח כדי לפנותם. תשעה חשודים נעצרו בגין הפרת הסדר וחסימת נתיב תחבורה. לאחר הפינוי, ציר התנועה נפתח מחדש.קובי רוזן
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