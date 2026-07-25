היורש החליט: מוג'תבא חמינאי דוהר לעבר פצצת אטום

רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב ברחוב דרך הרכבת באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.

קובי רוזן