כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

נער בן 16 נפגע קשה מרכב בעת רכיבה על אופניים ברהט

נער בן 16 נפגע הערב (שעה 21:52) מרכב בעת שרכב על אופניים ברהט. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלות בראש ובבטן.

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מבזקים נוספים

01:26

הולך רגל בן 27 נפגע קשה ממשאית בכביש 6

הולך רגל בן 27 נפגע הערב (שעה 22:46) ממשאית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף בית קמה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלות בראש ובגפיים. בנוסף, פצוע קל נוסף פונה לבית החולים.

קובי רוזן
00:09

אשדוד: רוכב קורקינט חשמלי בן 30 נפצע בינוני בתאונה

רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב ברחוב דרך הרכבת באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
00:09

רוכב אופנוע בן 20 נהרג בתאונה בכביש 57

רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בכביש 57. בנוסף, גבר כבן 30 פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ופצוע קל נוסף פונה לבית החולים מאיר.

קובי רוזן
23:30

ישראלים מדווחים על גל חסימות של חשבונות וואטספ: כך תתכוננו לתופעה

איגוד האינטרנט מתריע על גל חסימות חשבונות וואטסאפ בישראל | המלצות לגיבוי מידע והתמודדות עם החסימה (בארץ)

משה בשן
22:45

באר שבע: צעירה וילד נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה רכבים

צעירה כבת 26 וילד כבן שנתיים נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב בשדרות דוד טוביהו בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה - הצעירה נפצעה באורח בינוני והילד במצב קל. שניהם פונו לבית החולים סורוקה להמשך טיפול.

קובי רוזן
22:45

בעקבות גל הפיגועים: עשרות הפגנות מחאה צפויות הערב

עשרות הפגנות מחאה צפויות הערב ברחבי יהודה ושומרון בעקבות הפיגוע שבהם נרצחו בניהו מלט ויובל עזרא הי”ד. בין מוקדי המחאה: צומת תפוח, יצהר, שילה, קדומים, קריית ארבע, גוש עציון, כפר אדומים, אפרת, עפרה, שילת ומוקדים נוספים ברחבי יו”ש.

קובי ישראל
22:44

9 מפגינים נעצרו במחאה לא מאושרת בתל אביב

במהלך מחאה לא מאושרת שהתקיימה הערב ברחוב קפלן בתל אביב, החלו מספר מפגינים לחסום את ציר התנועה ולהפר את הסדר הציבורי. שוטרים נאלצו להשתמש בכוח כדי לפנותם. תשעה חשודים נעצרו בגין הפרת הסדר וחסימת נתיב תחבורה. לאחר הפינוי, ציר התנועה נפתח מחדש.

קובי רוזן
22:36

רחפן נפל בסמוך לביתו של השר איתמר בן גביר

רחפן נפל סמוך לביתו של השר איתמר בן גביר. הרחפן נאסף על ידי צה”ל; לא נשקפה סכנה, ונסיבות האירוע נמצאות בבדיקה

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