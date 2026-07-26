זירת ציד ענקית: עשרות דובי ענק ארבו לנדידת הסלמון

מה הנחה נתניהו את צה"ל לעשות ביהודה ושומרון | האם חוק הקפאת מעצרי בחורי הישיבות בדרך לביטול בבג"ץ | גל שריפות ענק באירופה | נשיא סוריה מדבר על הסכם עם ישראל | הצצה בלעדית לפרק הבא של "פרויקט אפס" | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
יו"ר ועדת הבחירות שופט העליון נועם סולברג קבע כי סרטון בחירות של הציונות הדתית הינו בניגוד לחוק הבחירות | בסרטון שסומן כ-AI נראה אייזנקוט לוחץ יד לאבו מאזן, השופט קבע כי יש להסירו לחלוטין (חדשות)ישראל גראדווהל
גבר כבן 40 נפצע היום (17:43) בנפילה מגובה במהלך עבודתו ברחוב שלמה מוסיוף בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
גדולי רבני העדה התימנית וחברי ועדת הרבנים התכנסו שבוע שעבר בבני ברק לכנס היסוד של מרכז השידוכים 'המאורשים' והשקת הפלטפורמה המקוונת • הרבנים חתמו על מגילת יסוד מפוארת וקראו לציבור להצטרף למהפכה: "פתרון מבוקר למצוקת הדור" • תיעוד וסיקור מיוחד (חרדים)חיים רוזנבוים
בעקבות המצב המורכב עבור תלמידי הישיבות, פנינו לועדת הבחירות המרכזית וללשכת התעסוקה כדי לקבל תמונת מצב ברורה, אם לעריקים שלא הסדירו את מעמדם יותר לעבוד בקלפיות | זו התשובה שקיבלנו (חדשות)קובי ישראל
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל מאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים של חמאס במחנות המרכז. עיד היה אחראי על ייצור כטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צה"ל. בעברו שימש כמפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז ולקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל בזירה האווירית. לפי צה"ל, עיד ניסה לאחרונה לשקם את המערך האווירי של חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש.ב. ניסני
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