כיכר השבת
מבזקדרמה במפלגת השלטון

בית הדין של הליכוד נגד נתניהו? זו הההחלטה שקיבלו הבוקר החברים

בית הדין קיבל את עתירת הפורום החברתי • קבע כי הליכוד אינה מפלגה של איש אחד - כלומר של ראש הממשלה נתניהו | הפורום: "נמשיך להיות השכפ"ץ של המתפקדים" (פוליטי מדיני)

כינוס ועדת החוקה של הליכוד
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18:57

עראקצ'י מאשים את ישראל כעומדת מאחורי תקיפה של קייב - ומאיים

18:55

חוזרים למעצר בחורי הישיבות? | תיעודים מפחידים - אירופה נשרפת • צפו

מה הנחה נתניהו את צה"ל לעשות ביהודה ושומרון | האם חוק הקפאת מעצרי בחורי הישיבות בדרך לביטול בבג"ץ | גל שריפות ענק באירופה | נשיא סוריה מדבר על הסכם עם ישראל | הצצה בלעדית לפרק הבא של "פרויקט אפס" | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי
18:54

סומן כ-AI - ונפסל: הסרטון של אייזנקוט ואבו מאזן נאסר על ידי שופט בג"ץ

יו"ר ועדת הבחירות שופט העליון נועם סולברג קבע כי סרטון בחירות של הציונות הדתית הינו בניגוד לחוק הבחירות | בסרטון שסומן כ-AI נראה אייזנקוט לוחץ יד לאבו מאזן, השופט קבע כי יש להסירו לחלוטין (חדשות) 

ישראל גראדווהל
18:52

פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה בירושלים

גבר כבן 40 נפצע היום (17:43) בנפילה מגובה במהלך עבודתו ברחוב שלמה מוסיוף בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים.

קובי רוזן
18:35

השופט סולברג קובע: סרטון שהעלה סמוטריץ' - פסול על פי חוק

18:19

מהפכת השידוכים בעדה התימנית;  רבני הקהילה השיקו את המאגר המקוונת • צפו

גדולי רבני העדה התימנית וחברי ועדת הרבנים התכנסו שבוע שעבר בבני ברק לכנס היסוד של מרכז השידוכים 'המאורשים' והשקת הפלטפורמה המקוונת • הרבנים חתמו על מגילת יסוד מפוארת וקראו לציבור להצטרף למהפכה: "פתרון מבוקר למצוקת הדור" • תיעוד וסיקור מיוחד (חרדים)

חיים רוזנבוים
18:16

עריקים ומתכננים לעבוד בבחירות? משרד ממשלתי קובע: זה מה שאומר החוק

בעקבות המצב המורכב עבור תלמידי הישיבות, פנינו לועדת הבחירות המרכזית וללשכת התעסוקה כדי לקבל תמונת מצב ברורה, אם לעריקים שלא הסדירו את מעמדם יותר לעבוד בקלפיות | זו התשובה שקיבלנו (חדשות)

קובי ישראל
18:05

צה"ל חיסל את מפקד חוליית הכטב"מים של חמאס במרכז עזה

צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל מאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים של חמאס במחנות המרכז. עיד היה אחראי על ייצור כטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צה"ל. בעברו שימש כמפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז ולקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל בזירה האווירית. לפי צה"ל, עיד ניסה לאחרונה לשקם את המערך האווירי של חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש.

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