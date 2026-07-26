הרכבת נעצרה מול הענק הכחול: הנוסעים לא האמינו למראה עיניהם 

צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל מאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים של חמאס במחנות המרכז. עיד היה אחראי על ייצור כטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צה"ל. בעברו שימש כמפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז ולקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל בזירה האווירית. לפי צה"ל, עיד ניסה לאחרונה לשקם את המערך האווירי של חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש.

ב. ניסני