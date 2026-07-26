מה הנחה נתניהו את צה"ל לעשות ביהודה ושומרון | האם חוק הקפאת מעצרי בחורי הישיבות בדרך לביטול בבג"ץ | גל שריפות ענק באירופה | נשיא סוריה מדבר על הסכם עם ישראל | הצצה בלעדית לפרק הבא של "פרויקט אפס" | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
יו"ר ועדת הבחירות שופט העליון נועם סולברג קבע כי סרטון בחירות של הציונות הדתית הינו בניגוד לחוק הבחירות | בסרטון שסומן כ-AI נראה אייזנקוט לוחץ יד לאבו מאזן, השופט קבע כי יש להסירו לחלוטין (חדשות)ישראל גראדווהל
גבר כבן 40 נפצע היום (17:43) בנפילה מגובה במהלך עבודתו ברחוב שלמה מוסיוף בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
גדולי רבני העדה התימנית וחברי ועדת הרבנים התכנסו שבוע שעבר בבני ברק לכנס היסוד של מרכז השידוכים 'המאורשים' והשקת הפלטפורמה המקוונת • הרבנים חתמו על מגילת יסוד מפוארת וקראו לציבור להצטרף למהפכה: "פתרון מבוקר למצוקת הדור" • תיעוד וסיקור מיוחד (חרדים)חיים רוזנבוים
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל מאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים של חמאס במחנות המרכז. עיד היה אחראי על ייצור כטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צה"ל. בעברו שימש כמפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז ולקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל בזירה האווירית. לפי צה"ל, עיד ניסה לאחרונה לשקם את המערך האווירי של חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש.ב. ניסני
גורם מדיני מסר כי הקבינט אישר מתן חסינות לכוח ייצוב בינלאומי (ISF) שיפעל בעזה בתיאום עם צה"ל, בהתאם לתוכנית 20 הנקודות של טראמפ. ישראל עומדת על כך שצה"ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ללא נסיגה עד לפירוק מלא של החמאס. כל כניסה של כוח מה-ISF תצריך אישור פרטני של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ. ישראל תאשר רק מדינות שיש איתן הסכם שלום ואינן פועלות נגדה בזירה הבינלאומית. בשלב זה מדובר בכ-200 נציגים ממדינות כמו אוגנדה ומרוקו.כיכר השבת
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