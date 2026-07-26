השופט סולברג קובע: סרטון שהעלה סמוטריץ' - פסול על פי חוק

גורם מדיני מסר כי הקבינט אישר מתן חסינות לכוח ייצוב בינלאומי (ISF) שיפעל בעזה בתיאום עם צה"ל, בהתאם לתוכנית 20 הנקודות של טראמפ. ישראל עומדת על כך שצה"ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ללא נסיגה עד לפירוק מלא של החמאס. כל כניסה של כוח מה-ISF תצריך אישור פרטני של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ. ישראל תאשר רק מדינות שיש איתן הסכם שלום ואינן פועלות נגדה בזירה הבינלאומית. בשלב זה מדובר בכ-200 נציגים ממדינות כמו אוגנדה ומרוקו.

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