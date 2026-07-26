כיכר השבת
מבזקפגישה דרמטית

דיווח: ראש השב"כ זיני ביקש פגישה עם בנט - זה מה שהיה שם

ראש השב"כ דוד זיני קיים פגישה ממושכת עם נפתלי בנט • השניים דנו בסוגיות אבטחה ובהבטחת בנט להחליף מי שיכניס פוליטיקה | לפי הדיווח ב-12, הפגישה התקיימה לבקשת זיני (פוליטי מדיני)

ראש השב"כ דוד זיני | צילום: צילום: דוד פזואלו\פלאש90
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23:45

הסיעה החרדית החדשה דורשת מש"ס: "שלבו את הנציג שלנו ברשימה"

לא רק ביהדות התורה • סיעת ׳הציבור החרדי׳ בדרישה מדרעי: שלב את הרב אליהו כליפה, ממקימי ישיבת ההסדר ׳מתיבתא׳ ברשימת ש״ס (חרדים)

קובי ישראל
23:29

אחרי הפריימריז: סמוטריץ’ בראיון לכיכר השבת - ״נהיה עמוד השדרה של ממשלת הימין״

חברי הכנסת של הציונות הדתית הגיבו לשאלות 'כיכר השבת', לאחר פרסום תוצאות הפריימריז (בארץ)

קובי ישראל
23:16

8 נפגעים קל בתאונה בין שני רכבים סמוך למחלף ירקון

שמונה אנשים נפגעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף ירקון בכביש 40. בין הנפגעים ארבעה מבוגרים בגילאי 20-30 וארבעה ילדים בגילאי 5-10. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה.

קובי רוזן
23:04

"זו המכלית שלנו": טראמפ תקף אחרי שאיראן הציבה תנאי חדש 

טראמפ ממשיך בציוצים לוחמניים בעוד איראן מנהלת מגעים דיפלומטיים | החשש ממחסור במיירטים מעכב הסלמה צבאית נוספת במזרח התיכון (בעולם)

אריה רוזן
22:44

רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני בהתנגשות באום אל פחם

צעיר בן 21 נפצע הערב (22:12) בהתנגשות אופנוע במעקה בטיחות ברחוב א קודס באום אל פחם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים.

קובי רוזן
22:42

נוטרל חפץ חשוד שנמצא ליד ביתו של ח"כ אבי מעוז בעיר דוד בירושלים

מלשכת מעוז נמסר: "לפני זמן קצר אותר בכניסה לחצר ביתו של ח"כ אבי מעוז חפץ חשוד, שהוסלק בין השיחים. חבלני משטרת ישראל הוזעקו למקום, נטרלו את החפץ החשוד והוא נשלח להמשך בדיקה. ח"כ מעוז מודה לאנשי האבטחה ולמשטרת ישראל, על הטיפול המהיר והמקצועי באירוע"

קובי ישראל
22:15

החות'ים מציגים שרידי מל"ט סעודי שהופל מעל תימן

החות'ים בתימן הציגו שרידי מל"ט מסוג בירקטאר אקינצ'י תוצרת טורקיה, השייך לחיל האוויר הסעודי, שלטענתם הופל מעל מחוז אלג'וף. המל"ט הוא מדגם מתקדם המיוצר על ידי טורקיה ומשמש את הכוחות הסעודיים.

קובי אטינגר
22:15

8 נפגעים בשריפה בבניין מגורים בירושלים

שמונה אנשים נפגעו משאיפת עשן בשריפה שפרצה בקומה העליונה של בניין מגורים ברחוב אל זהור בירושלים. בין הנפגעים: אישה בת 30 במצב קשה, שני צעירים בני 13 ו-19 במצב בינוני, ושני ילדים בני 4 ו-6 ושלושה גברים בני 21, 23 ו-41 במצב קל. ארבעה מהנפגעים פונו לבתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים. כוחות כיבוי גדולים פועלים בזירה.

קובי רוזן
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