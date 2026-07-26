8 נפגעים בשריפה בבניין מגורים בירושלים

לא רק ביהדות התורה • סיעת ׳הציבור החרדי׳ בדרישה מדרעי: שלב את הרב אליהו כליפה, ממקימי ישיבת ההסדר ׳מתיבתא׳ ברשימת ש״ס (חרדים)קובי ישראל
חברי הכנסת של הציונות הדתית הגיבו לשאלות 'כיכר השבת', לאחר פרסום תוצאות הפריימריז (בארץ)קובי ישראל
שמונה אנשים נפגעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף ירקון בכביש 40. בין הנפגעים ארבעה מבוגרים בגילאי 20-30 וארבעה ילדים בגילאי 5-10. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
טראמפ ממשיך בציוצים לוחמניים בעוד איראן מנהלת מגעים דיפלומטיים | החשש ממחסור במיירטים מעכב הסלמה צבאית נוספת במזרח התיכון (בעולם)אריה רוזן
צעיר בן 21 נפצע הערב (22:12) בהתנגשות אופנוע במעקה בטיחות ברחוב א קודס באום אל פחם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים.קובי רוזן
מלשכת מעוז נמסר: "לפני זמן קצר אותר בכניסה לחצר ביתו של ח"כ אבי מעוז חפץ חשוד, שהוסלק בין השיחים. חבלני משטרת ישראל הוזעקו למקום, נטרלו את החפץ החשוד והוא נשלח להמשך בדיקה. ח"כ מעוז מודה לאנשי האבטחה ולמשטרת ישראל, על הטיפול המהיר והמקצועי באירוע"קובי ישראל
החות'ים בתימן הציגו שרידי מל"ט מסוג בירקטאר אקינצ'י תוצרת טורקיה, השייך לחיל האוויר הסעודי, שלטענתם הופל מעל מחוז אלג'וף. המל"ט הוא מדגם מתקדם המיוצר על ידי טורקיה ומשמש את הכוחות הסעודיים.קובי אטינגר
צעירה כבת 30 נפגעה הערב (20:30) בתאונת דרכים בכניסה לשפרעם. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים רמב"ם במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה.קובי רוזן
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