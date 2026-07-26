החות'ים מציגים שרידי מל"ט סעודי שהופל מעל תימן

מלשכת מעוז נמסר: "לפני זמן קצר אותר בכניסה לחצר ביתו של ח"כ אבי מעוז חפץ חשוד, שהוסלק בין השיחים. חבלני משטרת ישראל הוזעקו למקום, נטרלו את החפץ החשוד והוא נשלח להמשך בדיקה. ח"כ מעוז מודה לאנשי האבטחה ולמשטרת ישראל, על הטיפול המהיר והמקצועי באירוע"

קובי ישראל