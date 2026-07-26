צעיר בן 21 נפצע הערב (22:12) בהתנגשות אופנוע במעקה בטיחות ברחוב א קודס באום אל פחם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים.

קובי רוזן