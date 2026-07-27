מדינת הלכה וטליבאן: ליברמן שובר שיאים נגד החרדים

לאחר שצה"ל הודיע הבוקר כי יירט שני כטב"מים במרחב גבול ירדן, פרסם צבא ירדן הודעה סותרת: חיל האוויר הירדני יירט שני כטב"מים שכוונו לפגוע בשטח ירדן. מדובר במחלוקת בין שני הצבאות על מי ביצע את היירוט של אותם כלי טיס בלתי מאויישים.

קובי אטינגר