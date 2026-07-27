הקסדות נשלפו בשירותים: זינקו ממגדל מחט-החלל בגובה 185 מטר

שוטרי תנועה מהמחוז הצפוני שעצרו רכב לבדיקה שגרתית בשל פנס שבור, הרחיקו לכת לאחר שגילו בדלת הנהג חומר החשוד כסם. בדיקת זהות הציפה חשד נוסף: הנוסע שלצד הנהג, שהציג עצמו בתחילה כתושב ישראל, התברר כתושב עזה השוהה בארץ ללא אישורים | תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים מציג את רגעי החיפוש, המעצר, ואת השב"ח שמתחנן בבכי בתוך הניידת: "תחזירו אותי הביתה" | צפו (בארץ)קובי רוזן
לשכת ראש הממשלה פרסמה הצהרה מצולמת שנשא נתניהו לפני המראתו לביקור בוושינגטון | נתניהו אמר: ״אדון עם הנשיא טראמפ בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. המטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו״ (מדיני)יוני גבאי
צבא אוקראינה פרסם תיעוד וידאו של פעילות מבצעית של מערכות שיגור הרקטות HIMARS | בסרטון נראות יחידות HIMARS נעות במהירות בשטח, מתמקמות בשדות, ומבצעות שיגורים מדויקים של רקטות לעבר מטרות אויב (בעולם)כיכר השבת
בהיכל ישיבת 'נזר התלמוד' בביתר עילית, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי יעקב כהן, נערך מעמד מרומם של סיום מסכת קידושין לרגל סיומו של זמן הקיץ בהיכלי התורה | במעמד השתתפו חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי יהודה כהן, לצד רבה של העיר ביתר עילית הגאון רבי יצחק מועלם, אשר נשאו דברי חיזוק וברכה לבני הישיבה היקרים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
משאית התהפכה ופגעה בכמה כלי רכב בכביש 1 סמוך לתחנת דלק ולמחלף שער הגיא בכביש 1, באזור ירושלים | חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א העניקו במקום טיפול רפואי למספר פצועים, בהם אחד במצב בינוני-קשה (בארץ)קובי רוזן
מחלוקת הסערה סביב החופים הסמוכים לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס מגיעה לשיא | הגאון רבי יוסף משדי יצא בקריאת קודש: "איסור על פי דין לעבור שם, אין ללכת לאתרי הבילוי באזור" | חבר מועצה בטבריה ל'כיכר השבת': הרב צודק במאה אחוז, "מי שמגיע – שלא ילך לכנרת בלי מגן עיניים" | המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
לאחר מסע הסתה ואיומים על ראש עיריית גבעת זאב, יוסי אסרף, ועל בני משפחתו, החליטה המשטרה להעלות את רמת האיום עליו לדרגה 4 ולתגבר את האבטחה סביבו | אחד החשודים נעצר ויובא לדיון בבית המשפט (בארץ)קובי ישראל
פועל כבן 40 נפצע היום (ראשון) בשעה 13:05 ממכונה במהלך עבודתו במפעל בפארק התעשיות בקיסריה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
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