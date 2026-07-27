שוטרי תנועה מהמחוז הצפוני שעצרו רכב לבדיקה שגרתית בשל פנס שבור, הרחיקו לכת לאחר שגילו בדלת הנהג חומר החשוד כסם. בדיקת זהות הציפה חשד נוסף: הנוסע שלצד הנהג, שהציג עצמו בתחילה כתושב ישראל, התברר כתושב עזה השוהה בארץ ללא אישורים | תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים מציג את רגעי החיפוש, המעצר, ואת השב"ח שמתחנן בבכי בתוך הניידת: "תחזירו אותי הביתה" | צפו (בארץ)

קובי רוזן