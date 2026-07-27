כיכר השבת
מבזקרמת איום 4

מה קורה בגבעת זאב? המשטרה מתגברת את האבטחה על ראש העירייה 

לאחר מסע הסתה ואיומים על ראש עיריית גבעת זאב, יוסי אסרף, ועל בני משפחתו, החליטה המשטרה להעלות את רמת האיום עליו לדרגה 4 ולתגבר את האבטחה סביבו | אחד החשודים נעצר ויובא לדיון בבית המשפט (בארץ)

ראש מועצת גבעת זאב - יוסי אסרף | צילום: צילום: אביעד לוי
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