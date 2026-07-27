נתניהו הצליח להשיג את השריונים שביקש, אך ההצבעה על האפשרות לחכ"ם וסגני שרים להתמודד במחוזות הייתה צמודה. הנושא נתפס כבעיה של חברי הכנסת יותר מאשר של נתניהו, אך עשוי לעורר תסיסה מסוימת.כיכר השבת
ילד בן 6 נפגע היום (שני) במצב בינוני מרכב בדרך פרימן בלוד. התאונה אירעה בשעה 20:45. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
תורמים חרדים חילקו אוכל ושתיה במוסדות תורה • ביקשו להקדיש את התרומה 'לרגל מותו של אחד ממובילי השמד שבדורנו, יעקב פרבר' | תגובות סערה בציבור החרדי (חרדים)משה בשן
תקלה במערכת יורוקונטרול בבריסל גורמת לשיבושים במרחב האווירי האירופי | נוסעים מתבקשים להתעדכן מול חברות התעופה (תעופה)אריה רוזן
האדמו"ר מבאבוב 45 שהה במהלך תשעה באב בהרי הקאנטרי במחנה המתיבתא בקרב תלמידי הישיבה • תיעוד וסיקור מרומם מאמירת הקינות, שיעור במדרש איכה מפי אב"ד החסידות, קידוש לבנה וסיומי הש"ס של הבחורים במוצאי הצום (חסידים)חיים רוזנבוים
פרטים חדשים ודרמטיים נחשפים על המשבר הדיפלומטי שקדמה לפגישה המכריעה בין נתניהו לטראמפ, לאחר שהובהר לירושלים כי עליה להציג התקדמות ממשית בעזה – מה שהוביל לאישור מהיר של כוח ייצוב בין-לאומי לרצועה למרות שחמאס טרם התפרק מנשקו | מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הדיווח הוא 'פייק ניוז' (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מגעי האיחוד בין אדלשטיין, שקד, שמחי וגנץ תקועים בשל התעקשותו של גנץ על המקום הראשון ברשימה המשותפת. בעקבות הקיפאון, צפויים ארדן ואדלשטיין להכריז על מהלכם בשבוע הקרוב.כיכר השבת
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