גבר בן 25 נפגע בינוני בתאונה בין שני אוטובוסים בבית שמש

פרטים חדשים ודרמטיים נחשפים על המשבר הדיפלומטי שקדמה לפגישה המכריעה בין נתניהו לטראמפ, לאחר שהובהר לירושלים כי עליה להציג התקדמות ממשית בעזה – מה שהוביל לאישור מהיר של כוח ייצוב בין-לאומי לרצועה למרות שחמאס טרם התפרק מנשקו | מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הדיווח הוא 'פייק ניוז' (פוליטי מדיני)

יוני גבאי