כיכר השבת
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בבניין המשרדים התל אביבי: מחטט בארונות, מכניס לתיק ומתקדם | צפו

חשוד כבן 33 נעצר לאחר שפרץ בשעות הלילה לבניין משרדים ברחוב יצחק שדה בדרום תל אביב וגנב רכוש בשווי מאות שקלים. תצפיתני האבטחה שזיהו אותו במצלמות הזעיקו את השוטרים, אשר הגיעו למקום במהירות | צפו בתיעוד (בארץ)

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