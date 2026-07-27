כיכר השבת
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פער של 6 קולות בלבד: טענות לזיופים לאחר ההצבעה בליכוד

כ-3,400 חברי מרכז הצביעו על הצעות ראש הממשלה | הצעת 8 השריונים השנויה במחלוקת עברה ברוב גדול, ההצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד עברה בדוחק - עם טענות לזיופים (פוליטי מדיני)

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01:34

צה"ל התערב באלימות בשומרון: אזרח ישראלי נפצע מרכב שאיבד שליטה

כוחות צה"ל התערבו במרחב תחנת הדלק עלי שבחטיבת שומרון לאחר שאזרחים ישראלים חסמו רכבים פלסטינים ויידו לעברם אבנים. על פי החשד, כתוצאה מיידוי האבנים רכב פלסטיני איבד שליטה ופגע באזרח ישראלי שפונה לטיפול רפואי בבית החולים. נהג הרכב עוכב על ידי שוטרי מחוז ש"י וחקירת הנסיבות נמשכת. צה"ל הדגיש כי לא מדובר באירוע חבלני.

ב. ניסני
01:34

נתניהו ופמלייתו נחתו בוושינגטון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ופמלייתו נחתו בוושינגטון שבארצות הברית.

כיכר השבת
00:36

נער בן 17 נפגע בינוני מרכב בכביש 60 סמוך לעלי

נער בן 17 נפגע הלילה (שני) במצב בינוני מרכב בכביש 60 סמוך לעלי. התאונה אירעה בשעה 23:22. צוותי מד"א בסיוע כוח רפואה של צה"ל העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש. הנהג הפוגע נעצר על ידי כוחות הביטחון.

קובי רוזן
22:57

איראן מזהירה: מצור אמריקאי יוביל להתרחבות המלחמה

מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית הזהירה את ארה"ב כי ניסיון אמריקאי להטיל מצור על איראן יוביל להתרחבות המלחמה באזור.

קובי אטינגר
22:56

הכרעה דרמטית בליכוד: ראש הממשלה נתניהו ניצח בקרב על השריונים

כ-3,400 חברי מרכז הצביעו על הצעות ראש הממשלה | הצעת 8 השריונים השנויה במחלוקת עברה ברוב גדול, קרב צמוד על ההצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד | הקרב הפנימי הוכרע לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)

משה בשן
21:50

שגרירות ארה"ב בישראל אוסרת על נציגי הממשל להיכנס ליו"ש

21:48

נתניהו קיבל את השריונים שרצה — הצבעה צמודה על התמודדות חכ"ם וסגנים במחוזות

נתניהו הצליח להשיג את השריונים שביקש, אך ההצבעה על האפשרות לחכ"ם וסגני שרים להתמודד במחוזות הייתה צמודה. הנושא נתפס כבעיה של חברי הכנסת יותר מאשר של נתניהו, אך עשוי לעורר תסיסה מסוימת.

כיכר השבת
21:48

ילד בן 6 נפגע בינוני מרכב בלוד

ילד בן 6 נפגע היום (שני) במצב בינוני מרכב בדרך פרימן בלוד. התאונה אירעה בשעה 20:45. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים.

קובי רוזן
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