פער של 6 קולות בלבד: טענות לזיופים לאחר ההצבעה בליכוד

נתניהו הצליח להשיג את השריונים שביקש, אך ההצבעה על האפשרות לחכ"ם וסגני שרים להתמודד במחוזות הייתה צמודה. הנושא נתפס כבעיה של חברי הכנסת יותר מאשר של נתניהו, אך עשוי לעורר תסיסה מסוימת.

כיכר השבת