ראש הממשלה בנימין נתניהו ופמלייתו נחתו בוושינגטון שבארצות הברית.כיכר השבת
נער בן 17 נפגע הלילה (שני) במצב בינוני מרכב בכביש 60 סמוך לעלי. התאונה אירעה בשעה 23:22. צוותי מד"א בסיוע כוח רפואה של צה"ל העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש. הנהג הפוגע נעצר על ידי כוחות הביטחון.קובי רוזן
כ-3,400 חברי מרכז הצביעו על הצעות ראש הממשלה | הצעת 8 השריונים השנויה במחלוקת עברה ברוב גדול, ההצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד עברה בדוחק - עם טענות לזיופים (פוליטי מדיני)משה בשן
מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית הזהירה את ארה"ב כי ניסיון אמריקאי להטיל מצור על איראן יוביל להתרחבות המלחמה באזור.קובי אטינגר
כ-3,400 חברי מרכז הצביעו על הצעות ראש הממשלה | הצעת 8 השריונים השנויה במחלוקת עברה ברוב גדול, קרב צמוד על ההצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד | הקרב הפנימי הוכרע לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)משה בשן
נתניהו הצליח להשיג את השריונים שביקש, אך ההצבעה על האפשרות לחכ"ם וסגני שרים להתמודד במחוזות הייתה צמודה. הנושא נתפס כבעיה של חברי הכנסת יותר מאשר של נתניהו, אך עשוי לעורר תסיסה מסוימת.כיכר השבת
ילד בן 6 נפגע היום (שני) במצב בינוני מרכב בדרך פרימן בלוד. התאונה אירעה בשעה 20:45. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
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