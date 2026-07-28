מה גורם ללוחם סיירת גבעתי, ששרד את קרבות בית חאנון ואת מראות הזוועה של השבעה באוקטובר, להכריז מלחמה דווקא על הבירוקרטיה הישראלית? איך מתמודדים עם כאב, אובדן ומשברים אישיים, והופכים אותם למנוע אדיר של צמיחה? | בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף הסופר והיזם איתמר חיון סיפור חיים של התמודדות, השראה, והחלטה אחת שאמורה לשנות את עתידם של אלפי לוחמים • צפו (כיכר FM)

אלי גוטהלף