אחרי תפקיד היועמ"ש: המינוי החדש של אביחי מנדלבליט

האדמו"ר מסאטמר הגיע לביקור מיוחד בבית הכלא "שוואנגאנק" שבמדינת ניו יורק, שבו כלואים מספר אסירים יהודים. במהלך הביקור שוחח האדמו"ר עם העצורים, העניק להם דברי חיזוק, ונפגש עם הנהלת הכלא כדי להשתדל למען תנאיהם | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
מה גורם ללוחם סיירת גבעתי, ששרד את קרבות בית חאנון ואת מראות הזוועה של השבעה באוקטובר, להכריז מלחמה דווקא על הבירוקרטיה הישראלית? איך מתמודדים עם כאב, אובדן ומשברים אישיים, והופכים אותם למנוע אדיר של צמיחה? | בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף הסופר והיזם איתמר חיון סיפור חיים של התמודדות, השראה, והחלטה אחת שאמורה לשנות את עתידם של אלפי לוחמים • צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף
מבנה ברזל שהוקם בלב אספהאן הצית חשש כבד כי המשטר האיראני מתכונן לבצע הוצאות להורג נוספות של צעירים שנעצרו במהלך מחאות ינואר| משפחות האסירים זומנו לביקורי פרידה מילדיהם (חדשות בעולם)דני שפיץ
האמא חצתה עם בנה את הכביש במעבר חצייה, לפתע הילד חוזר בריצה כדי להרים את הכיפה - רכב שבדיוק נסע במקום, הפיל אותו ונסע מעליו - והילד קם בנס ללא פגע | צפו בתיעוד (חרדים)חזקי שטרן
ימ"ר ירושלים עצרה חשוד תושב קריית יערים בן 58, עיתונאי חרדי, בחשד להחזקת חומרים אסורים | הא נחקר ויובא להארכת מעצר (חדשות)קובי רוזן
במשך שנים הוא הופיע על מיליוני מחשבים ברחבי העולם: נוף מסתורי עם סלעים דרמטיים | מתברר שההשראה הגיעה ממקום אמיתי לחלוטין (חדשות בעולם)דני שפיץ
המשטר האיראני הוציא להורג היום לפנות בוקר באיספהאן שני מעצורים ממחאות ינואר האחרונות. אמיר חסין ספארי ועבדאלפאזל ספאהי הורשעו בהריגת שוטרים במהלך המהומות בכיכר עלי ח'אני באיספהאן. אזרחים רבים התכנסו הלילה מול אתר ההוצאה להורג וקראו קריאות נגד המשטר: "חסרי כבוד חסרי כבוד". שוטרים פיזרו את המפגינים בגז ובירי. לפי דיווחי אופוזיציה, שוטרים קראו בלעג לבני משפחות המוצאים להורג "לבכות חזק יותר".קובי אטינגר
משטרת ישראל עצרה תושב נצרת בן 30 בשדה התעופה בן גוריון בחשד למעורבות ברצח. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית במחוז צפון. האירוע התרחש ב-25 במאי כאשר סלאח זועבי (64) נורה למוות מחוץ לביתו בנצרת. החשוד נמלט מהמקום לאחר הירי ונעצר כחודשיים לאחר מכן.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ