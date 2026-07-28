כיכר השבת
מבזקריאיון מעורר מחשבה

חברים שלו מתו, אבל אין לו בית: "אני מוכן למות למען אדמה שמעולם לא הייתה שלי"

מה גורם ללוחם סיירת גבעתי, ששרד את קרבות בית חאנון ואת מראות הזוועה של השבעה באוקטובר, להכריז מלחמה דווקא על הבירוקרטיה הישראלית? איך מתמודדים עם כאב, אובדן ומשברים אישיים, והופכים אותם למנוע אדיר של צמיחה? | בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף הסופר והיזם איתמר חיון סיפור חיים של התמודדות, השראה, והחלטה אחת שאמורה לשנות את עתידם של אלפי לוחמים • צפו (כיכר FM)

איתמר חיון בריאיון לאלי גוטהלף
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מבזקים נוספים

09:15

ממקום הנופש לבית הכלא; המפגש המרגש של האדמו"ר מסאטמר עם הכלואים בניו יורק

האדמו"ר מסאטמר הגיע לביקור מיוחד בבית הכלא "שוואנגאנק" שבמדינת ניו יורק, שבו כלואים מספר אסירים יהודים. במהלך הביקור שוחח האדמו"ר עם העצורים, העניק להם דברי חיזוק, ונפגש עם הנהלת הכלא כדי להשתדל למען תנאיהם | תיעוד וסיקור (חסידים)

חיים רוזנבוים
09:10

"הפיגומים כבר בכיכר, הזמינו אותנו להיפרד":  איראן נערכת לטבח מפגינים פומבי

מבנה ברזל שהוקם בלב אספהאן הצית חשש כבד כי המשטר האיראני מתכונן לבצע הוצאות להורג נוספות של צעירים שנעצרו במהלך מחאות ינואר| משפחות האסירים זומנו לביקורי פרידה מילדיהם (חדשות בעולם)

דני שפיץ
09:07

נס מטורף: הילד חזר למעבר החצייה כדי להרים את הכיפה - והרכב עבר מעליו | צפו

האמא חצתה עם בנה את הכביש במעבר חצייה, לפתע הילד חוזר בריצה כדי להרים את הכיפה - רכב שבדיוק נסע במקום, הפיל אותו ונסע מעליו - והילד קם בנס ללא פגע | צפו בתיעוד (חרדים)

חזקי שטרן
08:51

המשטרה עצרה עיתונאי חרדי בחשד להחזקת חומרים אסורים

ימ"ר ירושלים עצרה חשוד תושב קריית יערים בן 58, עיתונאי  חרדי, בחשד להחזקת חומרים אסורים | הא נחקר ויובא להארכת מעצר (חדשות)

קובי רוזן
08:33

אתם רואים אותו כל יום: אישה גילתה במקרה את המקום המסתורי

במשך שנים הוא הופיע על מיליוני מחשבים ברחבי העולם: נוף מסתורי עם סלעים דרמטיים | מתברר שההשראה הגיעה ממקום אמיתי לחלוטין (חדשות בעולם)

דני שפיץ
08:27

איראן הוציאה להורג שני מפגינים ממחאות ינואר

המשטר האיראני הוציא להורג היום לפנות בוקר באיספהאן שני מעצורים ממחאות ינואר האחרונות. אמיר חסין ספארי ועבדאלפאזל ספאהי הורשעו בהריגת שוטרים במהלך המהומות בכיכר עלי ח'אני באיספהאן. אזרחים רבים התכנסו הלילה מול אתר ההוצאה להורג וקראו קריאות נגד המשטר: "חסרי כבוד חסרי כבוד". שוטרים פיזרו את המפגינים בגז ובירי. לפי דיווחי אופוזיציה, שוטרים קראו בלעג לבני משפחות המוצאים להורג "לבכות חזק יותר".

קובי אטינגר
08:27

נעצר חשוד במעורבות ברצח בנצרת לאחר חקירה סמויה

משטרת ישראל עצרה תושב נצרת בן 30 בשדה התעופה בן גוריון בחשד למעורבות ברצח. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית במחוז צפון. האירוע התרחש ב-25 במאי כאשר סלאח זועבי (64) נורה למוות מחוץ לביתו בנצרת. החשוד נמלט מהמקום לאחר הירי ונעצר כחודשיים לאחר מכן.

קובי רוזן
08:20

המנהל האזרחי הרס מבני ענק במיקומים אסטרטגיים בצפון השומרון | תיעוד

לאחר החלטת הממשלה לחזרה לצפון השומרון, יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הרסה שורת מבנים אסטרטגיים של פלסטינים בצפון השומרון | תיעוד (בארץ)

קובי אטינגר
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