כיכר השבת
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נעצרה קצינת שב"ס בחשד לשיבוש חקירת רצח בניהו רזי

במסגרת חקירת רצח בניהו רזי בירושלים נעצרה הבוקר קצינת שב"ס בת 34 מהוד השרון בחשד לשיבוש חקירה והפרת אמונים. החשד: הקצינה, המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ בו מרצה עונש קרוב משפחתו של החשוד אביאור ששון, קיימה עמו קשר אישי ופעלה לשיבוש החקירה וסיוע לחשוד הנמצא בבריחה. המעצר בוצע בפעילות משותפת של יל"פ ירושלים וחוקרי שירות בתי הסוהר. המצוד אחר החשוד ברצח נמשך.

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