קצינת שב"ס נעצרה בחשד שסייעה לחשוד ברצח בניהו רזי להימלט

יו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, נשאל במהלך ריאיון לרשת ב' שוב ושוב על עמדתו בנוגע לארגון הטרור חמאס – וסירב לספק תשובה ישירה. עבאס טען כי מדובר ב"מבחן נאמנות" פסול המשרת גורמים קיצוניים, הצהיר כי אינו משיב בשל איומים ושיקולים של "פיקוח נפש", והבהיר: "יש לי תשובה חד-משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה" (בארץ)

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