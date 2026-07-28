'הנה גרסה טבעית וזורמת יותר': מחוקק חשף את כותב הנאומים שלו

יו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, נשאל במהלך ריאיון לרשת ב' שוב ושוב על עמדתו בנוגע לארגון הטרור חמאס – וסירב לספק תשובה ישירה. עבאס טען כי מדובר ב"מבחן נאמנות" פסול המשרת גורמים קיצוניים, הצהיר כי אינו משיב בשל איומים ושיקולים של "פיקוח נפש", והבהיר: "יש לי תשובה חד-משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה" (בארץ)כיכר השבת
רוכב אופנוע כבן 25 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב חיים בר-לב בירושלים. התאונה כללה התנגשות בין רכב לאופנוע. חובש איחוד הצלה יחיאל שטרן דיווח כי הרוכב סבל מפציעות בגפיים, קיבל טיפול רפואי בזירה ופונה לבית החולים.קובי רוזן
המונים ליוו בערב שבת האחרון למנוחות, את הגאון הרב אברהם מנחם זצ"ל, רבה של 'מגדל העמק', שהלך לעולמו בגיל 79 • מסע הלוויה יצא מבית מדרשו "נר הצפון", עבר דרך ישיבת "נזר התורה" והמשיך לבית הלוויות שמגר בירושלים עד לקבורתו בהר המנוחות (חרדים)חיים רוזנבוים
קבוצת חסידים שעשתה את דרכה לקבר הנביא עמוס בכפר תוקוע נעצרה במחסום צה”ל סמוך לצומת ה־I בגוש עציון. במהלך הבדיקה התברר כי אחד הנוסעים הוא עריק, אברך תושב מיצד חילץ אותו מהמקום רגע לפני הגעת המשטרה הצבאית • כל הפרטים (חרדים)קובי ישראל
שר הביטחון כ"ץ חשף בוועידת ערוץ 14 פרטים חסרי תקדים על שיתוף הפעולה עם ארה"ב • "המטוסים האמריקאים ממריאים מכאן לתקוף באיראן, והאיראנים יודעים זאת" | לדבריו, למרות זאת האיראנים לא יורים על ישראל כי הם מורתעים (צבא וביטחון)ב. ניסני
אלדר דיין בן ה-22 שנעלם בתל אביב מוגדר כעת כנמלט ולא כנעדר • חבריו נעצרו לאחר שגרסאותיהם הופרכו במצלמות אבטחה | החשדות: דריסה, קשירת קשר ושיבוש הליכי חקירה (בארץ)דוד הכהן
שר הביטחון הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני שמנסה להרים מחדש את ראשו, ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף. הכיבוש יבוצע לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טולכרם ונור שמס, שפונו מתושבים, טוהרו מתשתיות טרור וצה"ל שוהה שם באופן קבוע.קובי אטינגר
סרטון ממצלמות האבטחה מתעד את רגעי התקיפה השנייה במערכת חדשות 12 | החשוד הגיע בריצה בשעה 04:12, השליך לבנים ונמלט | הנשיא הרצוג למפכ"ל: "פגיעה בתקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה" (עיתונות ומדיה)דניאל הרץ
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