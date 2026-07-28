ארונו של לינדזי גרהאם שמת בעוד מכהן בתפקיד סנאטור בדרום קרוליינה הגיע לגבעת הקפיטול לקראת טקס האשכבה הצפוי להתקיים בשעות הקרובות | כפי שדווח, גם ראש הממשלה נתניהו צפוי להתקיים בטקס ולחלוק כבוד אחרון לחברו המנוח לצד הנשיא טראמפ (בעולם)ישראל גראדווהל
מפקדת ח'אתם אל-אנביא שיגרה היום מסר מאיים לאחר הודעתו של טראמפ, לפיה יעשה שימוש בנכסים איראניים מוקפאים כדי לשלם את הנזקים שנעשו לספינות שעברו במיצר | זה ה"עונש" המובטח למדינות שישתפו פעולה עם המהלך (חדשות)כיכר השבת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להיפגש אחר הצהריים (שעון ישראל) עם ראש הממשלה נתניהו | הפגישה צפויה להתקיים בחשאי וללא עיתונאים | שעות לפני הפגישה, העביר טראמפ ביקורת חריגה על ראש הממשלה הישראלי (חדשות)ישראל גראדווהל
ארה"ב העבירה למדינת לבנון איום חריף במיוחד, אותו ביקשה להעביר לחיזבאללה | רגע לפני שארה"ב תכננה להרחיב את המערכה מול איראן, הלבנונים קיבלו מסר נדיר בחריפותו בו הזהירה וושינגטון את ביירות מפני טעות של חיזבאללה כלפי ישראל (חדשות)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 40 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 57 סמוך לנתניה. התאונה כללה התנגשות בין רכב לאופנוע. חובש איחוד הצלה גודי גולדברג דיווח כי הרוכב סבל מפציעות בגפיים, קיבל טיפול רפואי בזירה ופונה לבית החולים לניאדו במצב בינוני.קובי רוזן
חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס שיגרו גילוי דעת חריף וסוער המופנה ישירות לשופטי בית המשפט העליון, לקראת ההכרעה בעתירות העוסקות בחוק מניעת מעצרי בני הישיבות | במכתב הנוקב, המבהיר כי אין בו משום הכרה כלשהי בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא, קובעים חברי המועצת כי ניסיונות הגיוס מהווים "מסע רדיפה וכפייה על הדת", ומזהירים מפני השלכות קשות ופגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של המדינה (חרדים)ישי כהן
חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס שיגרו גילוי דעת חריף וסוער המופנה ישירות לשופטי בית המשפט העליון, לקראת ההכרעה בעתירות העוסקות בחוק מניעת מעצרי בני הישיבות | במכתב הנוקב, המבהיר כי אין בו משום הכרה כלשהי בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא, קובעים חברי המועצת כי ניסיונות הגיוס מהווים "מסע רדיפה וכפייה על הדת", ומזהירים מפני השלכות קשות ופגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של המדינה (חרדים)ישי כהן
צעירה בת 17, אחייניתו של ח"כ אחמד טיבי, נפצעה באורח בינוני בתאונה קשה בכביש 1 • משאית התהפכה ופגעה בארבעה רכבים פרטיים בתחנת דלק שער הגיא | תיעוד מצמרר מהזירה (בארץ)דוד הכהן
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