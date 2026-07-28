נעצר החשוד ברצח בניהו רזי לאחר מצוד

חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס שיגרו גילוי דעת חריף וסוער המופנה ישירות לשופטי בית המשפט העליון, לקראת ההכרעה בעתירות העוסקות בחוק מניעת מעצרי בני הישיבות | במכתב הנוקב, המבהיר כי אין בו משום הכרה כלשהי בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא, קובעים חברי המועצת כי ניסיונות הגיוס מהווים "מסע רדיפה וכפייה על הדת", ומזהירים מפני השלכות קשות ופגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של המדינה (חרדים)

ישי כהן