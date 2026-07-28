כיכר השבת
מבזקהכל בגללו?

שלב אחר שלב: כך הכשיל טראמפ את יורש העצר לעמוד בראש איראן

תחקיר רויטרס חושף כיצד הקריס טראמפ את ניסיונו של רזה פהלווי להנהיג את איראן | מהלכים שקטים של ממשל טראמפ, אלימות מצד תומכיו ואישום ברצח בקנדה | התורמים שהזרימו מיליונים התאכזבו מהתנהלותו מול איומי טראמפ | שגריר ארה"ב באו"ם לחץ אישית להשמיט את שמו של פהלווי מנאום במועצת הביטחון (חדשות)

טראמפ מימין, פהלווי משמאל | צילום: צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן
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מבזקים נוספים

17:36

עטוף בדגל ארה"ב | צפו: ארונו של הסנאטור האהוב מגיע לגבעת הקפיטול 

ארונו של לינדזי גרהאם שמת בעוד מכהן בתפקיד סנאטור בדרום קרוליינה הגיע לגבעת הקפיטול לקראת טקס האשכבה הצפוי להתקיים בשעות הקרובות | כפי שדווח, גם ראש הממשלה נתניהו צפוי להתקיים בטקס ולחלוק כבוד אחרון לחברו המנוח לצד הנשיא טראמפ (בעולם) 

ישראל גראדווהל
17:28

הדובר המיתולוגי עונה לטראמפ: זה העונש של מדינה שתשתמש בכספים איראניים

מפקדת ח'אתם אל-אנביא שיגרה היום מסר מאיים לאחר הודעתו של טראמפ, לפיה יעשה שימוש בנכסים איראניים מוקפאים כדי לשלם את הנזקים שנעשו לספינות שעברו במיצר | זה ה"עונש" המובטח למדינות שישתפו פעולה עם המהלך (חדשות) 

כיכר השבת
17:17

ללא עיתונאים וללא מצלמות: כך צפויה להתקיים פגישת נתניהו-טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להיפגש אחר הצהריים (שעון ישראל) עם ראש הממשלה נתניהו | הפגישה צפויה להתקיים בחשאי וללא עיתונאים | שעות לפני הפגישה, העביר טראמפ ביקורת חריגה על ראש הממשלה הישראלי (חדשות) 

ישראל גראדווהל
17:04

דיווח: האיום הדרמטי שהעבירה ארה"ב ללבנון - והקשר למלחמה עם איראן

ארה"ב העבירה למדינת לבנון איום חריף במיוחד, אותו ביקשה להעביר לחיזבאללה | רגע לפני שארה"ב תכננה להרחיב את המערכה מול איראן, הלבנונים קיבלו מסר נדיר בחריפותו בו הזהירה וושינגטון את ביירות מפני טעות של חיזבאללה כלפי ישראל (חדשות) 

כיכר השבת
16:57

רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בכביש 57 סמוך לנתניה

רוכב אופנוע בן 40 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 57 סמוך לנתניה. התאונה כללה התנגשות בין רכב לאופנוע. חובש איחוד הצלה גודי גולדברג דיווח כי הרוכב סבל מפציעות בגפיים, קיבל טיפול רפואי בזירה ופונה לבית החולים לניאדו במצב בינוני.

קובי רוזן
16:14

"אין לכם סמכות, רחוקים מן הצדק והחלטות בלי תוקף": מועצת חכמי התורה במכתב סוער לשופטי בג"ץ

חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס שיגרו גילוי דעת חריף וסוער המופנה ישירות לשופטי בית המשפט העליון, לקראת ההכרעה בעתירות העוסקות בחוק מניעת מעצרי בני הישיבות | במכתב הנוקב, המבהיר כי אין בו משום הכרה כלשהי בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא, קובעים חברי המועצת כי ניסיונות הגיוס מהווים "מסע רדיפה וכפייה על הדת", ומזהירים מפני השלכות קשות ופגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של המדינה (חרדים)

ישי כהן
16:10

"אין לכם סמכות, רחוקים מן הצדק ואין להחלטות תוקף": מועצת חכמי התורה במכתב סוער לשופטי בג"ץ

חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס שיגרו גילוי דעת חריף וסוער המופנה ישירות לשופטי בית המשפט העליון, לקראת ההכרעה בעתירות העוסקות בחוק מניעת מעצרי בני הישיבות | במכתב הנוקב, המבהיר כי אין בו משום הכרה כלשהי בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא, קובעים חברי המועצת כי ניסיונות הגיוס מהווים "מסע רדיפה וכפייה על הדת", ומזהירים מפני השלכות קשות ופגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של המדינה (חרדים)

ישי כהן
16:02

המשאית מתהפכת: תיעוד דרמטי מהתאונה החריגה | הפצועה - אחיינית של טיבי

צעירה בת 17, אחייניתו של ח"כ אחמד טיבי, נפצעה באורח בינוני בתאונה קשה בכביש 1 • משאית התהפכה ופגעה בארבעה רכבים פרטיים בתחנת דלק שער הגיא | תיעוד מצמרר מהזירה (בארץ)

דוד הכהן
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