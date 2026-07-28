נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין לרשת פוקס ניוז והתייחס לנושא האיראני | הנשיא אישר כי מתקיימות שיחות בין הצדדים ואמר כי הוא יכול להפציץ את הר המכוש, וכי הוא "לא צריך את ביבי" בשביל לדעת מה קורה שם (מדיני)

ישראל גראדווהל