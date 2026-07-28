תגובה לתגובה: סרטון התשובה של בנט להצהרה החריגה של קטאר

תיעוד בלעדי של אחד מבכירי המערכת כאן שמסתובב עם קפטן מרוקאי | יוסי עבדו בראיון מיוחד בדרך לחתונת אחיו בט"ו באב | דרמטי: נער בן 16 שמציל חיים של ילד בלב ים | תופעת הטרמפיסטים: הדפיקות על השמשות, "טרמפ לחץ" והסכנות בכבישים | למה הראיונות בתקשורת הכללית עושים לנו נזק עצום | הרופא היהודי שרצח מטופלת (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון