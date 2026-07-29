כיכר השבת
מבזקט"ו באב

מה באמת הורס זוגיות טובה? זו הסוד למנוע שחיקה שקטה | צפו

לקראת ט"ו באב ופרשת עקב, מעמיק הרב יואב אקריש בשאלה הכואבת: מה גורם לקשר להישחק ולחום להיעלם, גם בלי מריבה גדולה? דרך עיון בשינוי בין "פסול לך" ל"לא תעשה לך פסל", מתגלה היסוד העמוק של הבית היהודי – והמעבר מחיים של קבלה לחיים של נתינה ואהבת חינם (יהדות)

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מבזקים נוספים

17:41

הפסד צורב לרוטמן: תביעת המיליון נגד גיא פלג וחדשות 12 נדחתה

בית משפט השלום בירושלים קבע כי הוכחה הגנת אמת בפרסום, ודחה את תביעת לשון הרע בסך כ־1.09 מיליון שקלים (משפט)

משה כהן
17:06

הסכם קיבוצי לרופאים הווטרינרים במשרד הבריאות — תוספות שכר ושדרוג דרגות

הסתדרות עובדי המדינה ומשרד הבריאות חתמו על הסכם קיבוצי לרופאים הווטרינרים. ההסכם כולל תוספות שכר משמעותיות, שיפור מענקי זכאות ושדרוג מבנה התפקידים והדרגות. יו"ר ההסתדרות אופיר אלקלעי: "מדובר בעובדים מסורים שנותנים שירות מקצועי וחיוני לציבור". סמנכ"לית משרד הבריאות שני שרביט הדגישה כי ההסכם תורם לחיזוק בניין הכוח, שימור עובדים וחיזוק יכולות הניהול בתחום הפיקוח הווטרינרי.

יוסי נכטיגל
16:54

"דופקים על השמשות וקופצים לכביש": הסערה באולפן סביב תופעת הטרמפיסטים

תיעוד בלעדי של אחד מבכירי המערכת כאן שמסתובב עם קפטן מרוקאי | יוסי עבדו בראיון מיוחד בדרך לחתונת אחיו בט"ו באב | דרמטי: נער בן 16 שמציל חיים של ילד בלב ים |  תופעת הטרמפיסטים: הדפיקות על השמשות, "טרמפ לחץ" והסכנות בכבישים | למה הראיונות בתקשורת הכללית עושים לנו נזק עצום | הרופא היהודי שרצח מטופלת (דבר ראשון) 

משה מנס ושוקי סלומון
16:52

יצאו להניח תפילין בעומק סוריה: "אין אחיזה ביטחונית בלי התיישבות" | צפו

שלושה אזרחים ישראלים חצו את הגבול למרחב החרמון בסוריה • כוחות צה"ל איתרו אותם והשיבו לשטח ישראל (צבא וביטחון)

משה בשן
16:43

ירתיע את המעשנים? השינוי שיחול על קופסאות הסיגריות החל משבוע הבא

החל משבוע הבא יחויבו כל מוצרי העישון בישראל לשאת אזהרות גרפיות המכסות 75% מהאריזה | כל הפרטים על החוק החדש והקנסות (בארץ)

משה בשן
16:37

עכשיו אפשר לספר! קו טהרן-ישראל נחשף

המשמעות של מבצע ביטחוני ברזומה מקצועי | הבוגרים המבוקשים ביותר בשוק העבודה | הצעירים ששינו את פני ההיסטוריה | תחקיר מעמיק (ביטחון)

אסף מגידו
16:36

הפגישה בין נתניהו לזלנסקי הייתה נראית מתוחה במיוחד - כעת מתבררת הסיבה

במהלך טקס האשכבה לסנטור גרהאם, נצפתה שיחה מתוחה במיוחד בין ראש הממשלה הישראלי לנשיא האוקראיני, כשהשניים מביטים זה בפני זה בפנים חתומות, כעת מתבררת הסיבה לכך (חדשות)

ישראל גראדווהל
16:16

מוצאי שבת נחמו; רבי אלימלך הלהיב את תושבי ביתר | צפו

לרגל פתיחת ימי בין הזמנים, הגיע במוצאי שבת האחרון - נחמו, המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן לעיר ביתר עילית | הרה"צ ערך סעודת מלווה מלכה מרומם והרחיב בזמירות ובדברי חיזוק ופנינים יקרים כדרכו בקודש (חסידים)

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