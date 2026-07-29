870 אלף ש"ח: השדרן שהושעה בגלל חרדים זכה בפיצוי ענק

בית משפט השלום בירושלים קבע כי הוכחה הגנת אמת בפרסום, ודחה את תביעת לשון הרע בסך כ־1.09 מיליון שקלים (משפט)משה כהן
הסתדרות עובדי המדינה ומשרד הבריאות חתמו על הסכם קיבוצי לרופאים הווטרינרים. ההסכם כולל תוספות שכר משמעותיות, שיפור מענקי זכאות ושדרוג מבנה התפקידים והדרגות. יו"ר ההסתדרות אופיר אלקלעי: "מדובר בעובדים מסורים שנותנים שירות מקצועי וחיוני לציבור". סמנכ"לית משרד הבריאות שני שרביט הדגישה כי ההסכם תורם לחיזוק בניין הכוח, שימור עובדים וחיזוק יכולות הניהול בתחום הפיקוח הווטרינרי.יוסי נכטיגל
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החל משבוע הבא יחויבו כל מוצרי העישון בישראל לשאת אזהרות גרפיות המכסות 75% מהאריזה | כל הפרטים על החוק החדש והקנסות (בארץ)משה בשן
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