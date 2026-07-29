בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שרדיו 103 ישלם מעל 800 אלף שקלים לשדרן הוותיק שהושעה לאחר שהסעיר את המדינה באמירותיו הקשות נגד תפילין וציבור לומדי התורה, מה שמעורר תדהמה בקרב המאזינים (חוק ומשפט)

דניאל הרץ