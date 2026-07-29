הפסד צורב לרוטמן: תביעת המיליון נגד גיא פלג וחדשות 12 נדחתה

משרד הבריאות מעדכן על כלבה בגודל בינוני, בצבע חום, שנמצאה נגועה בכלבת בישוב נווה צוף. עד כה טופלו 4 אנשים שנחשפו לכלבה בטיפול מונע. ההודעה על הכלבה הנגועה התקבלה ב-29 ביולי 2026. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין התאריכים 24.6.2026 ל-9.7.2026 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית רמלה (טלפון 08-9181202) או ללשכת הבריאות הקרובה. המשרד מזכיר למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים לשטוף מיד את האזור במים וסבון, לחטא ולפנות ללשכת הבריאות.

יוסי נכטיגל