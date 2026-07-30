לבנון זימנה לחקירה בנקאי שנפגש עם נתניהו בארה"ב

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ייאלץ להתמודד עם תלונה רשמית שהוגשה נגדו על ידי חבר האספה של מדינת ניו יורק | "הגיעה הזמן שיישא באחריות מעשיו", אמר הבכיר | כל הפרטים (חדשות)ישראל גראדווהל
שריפת ענק בארה"ב: שריפה גדולה פרצה במשחטת "אגרי" בעיירה פוסטוויל שבמדינת איווה | מדובר באחת המשחטות הכשרות הגדולות בארצות הברית, שבה נשחטים מדי יום כ־18 אלף עופות | המשחטה פעלה בעבר בבעלות חברת רובשקין | נסיבות השריפה נבדקות | תיעוד נרחב (בעולם)יוסי נכטיגל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מזלזל כל כך בנשיא הקודם, שהוא סירב לתלות תמונה שלו בבית הלבן, במקום זאת תלה תמונה של מכונת חתימה | ובכל זאת, הנשיא אמר כי יש דבר אחד שהוא מכבד (חדשות)ישראל גראדווהל
שב"כ ומשטרת ישראל עצרו את אמיר תיתי (34) מבענה, נהג אמבולנס, בחשד שביצע משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראניים. החשוד ניצל את גישתו לבתי חולים והעביר למפעיליו תמונות ומידע על היערכות בתי חולים בשגרה ובחירום. בנוסף, תיעד אישיות בכירה בבית חולים בצפון, צילם במקומות שונים ברחבי הארץ ואסף מידע על מגורי אישיות ביטחונית בכירה. תיתי קיבל עשרות אלפי שקלים בעבור פעילותו דרך חשבונות בני משפחתו וארנק דיגיטלי. הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה.קובי רוזן
משרד הבריאות מעדכן על כלבה בגודל בינוני, בצבע חום, שנמצאה נגועה בכלבת בישוב נווה צוף. עד כה טופלו 4 אנשים שנחשפו לכלבה בטיפול מונע. ההודעה על הכלבה הנגועה התקבלה ב-29 ביולי 2026. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין התאריכים 24.6.2026 ל-9.7.2026 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית רמלה (טלפון 08-9181202) או ללשכת הבריאות הקרובה. המשרד מזכיר למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים לשטוף מיד את האזור במים וסבון, לחטא ולפנות ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
גבר כבן 60 טבע הבוקר (11:36) בחוף נווה ים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב קשה.קובי רוזן
שני אזרחים ישראלים הגיעו היום למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ למקום איתר אותם והשיב אותם לישראל. השניים עוכבו והועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בחריפות את האירוע והגדיר אותו כהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לכוחות הפועלים במרחב. גורמי אכיפת החוק נדרשו למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע הישנות התופעה, המהווה עבירה פלילית.ב. ניסני
רוכב קורקינט חשמלי כבן 35 נפצע בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב ברחוב שדרות רוקח בתל אביב. הנפגע סבל מפציעות בראשו ובגפיו, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. הוא פונה לבית החולים איכילוב כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
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