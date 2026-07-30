משרד הבריאות מזהיר: כלבה נגועה בכלבת בנווה צוף

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מזלזל כל כך בנשיא הקודם, שהוא סירב לתלות תמונה שלו בבית הלבן, במקום זאת תלה תמונה של מכונת חתימה | ובכל זאת, הנשיא אמר כי יש דבר אחד שהוא מכבד (חדשות)

ישראל גראדווהל