יראת שמיים אמורה לקרב אותנו לקב"ה, אך עבור רבים היא הופכת לעומס שמביא עמו תחושות אשמה, מרחק ופחד מפני עונש. בשיעור מיוחד לפרשת עקב, צולל הרב ג'ייקובסון ליסוד עמוק מתורת המגיד ממזריטש על הפסוק "ליראה את ה' אלוקיך", ומסביר כיצד הופכים את היראה מחרדה מעכבת לביטוי העמוק ביותר של אהבה וקרבה (יהדות)

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון