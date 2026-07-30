כיכר השבת
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שני פצועים קל בתאונה עם 3 רכבים באשקלון

שני גברים בני 45 ו-18 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים ברחוב קדש באשקלון. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב, כאשר אחד מהם התהפך. צוותי איחוד הצלה העניקו לפצועים טיפול רפואי במקום.

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מבזקים נוספים

05:04

רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה בתאונה בכביש 85 סמוך לצומת מורן

רוכב אופנוע נפגע מרכב הלילה (04:04) בכביש 85 סמוך לצומת מורן. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 30 במצב קשה, מורדם ומונשם, עם חבלה רב מערכתית.

קובי רוזן
01:45

צה"ל השמיד רשת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה ברכס הבופור

כוחות אוגדה 36 השמידו הלילה תוואים תת-קרקעיים מרכזיים במרחב רכס הבופור בדרום לבנון. המדובר ברשת תשתיות אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, בנויה ממספר מפלסים, והיוותה מפקדת טרור מרכזית של יחידת 'באדר' שמומנה ותוכננה על ידי איראן. התשתית הוקמה כ-6 קילומטרים ממטולה ומאבצע הגליל, וממנה שוגרו עשרות כלי טיס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נ"ט. לאורך השבועות האחרונים השלימו כוחות צה"ל את אחיזתם במרחב תוך שליטה וטיהור התשתיות התת-קרקעיות והכנתן להשמדה.

ב. ניסני
01:45

צה"ל הפציץ מנהרות טרור בדרום לבנון ב-700 טון חומר נפץ

בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, צה"ל השמיד מנהרות טרור במרחב הבופור בדרום לבנון באמצעות כ-700 טונות חומר נפץ. המנהרות היו חלק מתוכנית הפלישה של חיזבאללה ליישובי הגליל. הפעולה בוצעה בעקבות ההפרה אתמול של הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה. בהודעה משותפת הובהר כי ישראל לא תקבל הפרות של ההסכם, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון וימשיך להשמיד תשתיות טרור.

כיכר השבת
01:45

8 נפגעים בשריפה בבניין מגורים בבאר שבע

שמונה אנשים נפגעו בשריפה שפרצה בחדר מדרגות של בניין מגורים ברחוב אלפסי בבאר שבע. בזירה נמסר כי נשמע רעש של פיצוץ ולאחר מכן פרצה השריפה. שישה נפגעים פונו במצב קל, וזוג כבני 75 פונו במצב בינוני לבית חולים להמשך טיפול. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה.

קובי רוזן
22:54

הילד מתחצף ומזלזל פתאום? הרבי לימד: זה לכלוך, לא הוא | חובה לכל אבא

המשפיע החסידי הרב אשר פרקש פותח סדרה חדשה על חינוך לאור החסידות, ובפרק הראשון חושף עיקרון שהרבי מליובאוויטש לימד ושיכול לשנות את כל הדרך שבה מסתכלים על הילדים (חסידות)

הרב אשר פרקש
22:47

מפחדים מאלוקים? הטעות שגרמה לנו להתרחק – והסוד שישנה את הכל

יראת שמיים אמורה לקרב אותנו לקב"ה, אך עבור רבים היא הופכת לעומס שמביא עמו תחושות אשמה, מרחק ופחד מפני עונש. בשיעור מיוחד לפרשת עקב, צולל הרב ג'ייקובסון ליסוד עמוק מתורת המגיד ממזריטש על הפסוק "ליראה את ה' אלוקיך", ומסביר כיצד הופכים את היראה מחרדה מעכבת לביטוי העמוק ביותר של אהבה וקרבה (יהדות)

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
22:22

רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני עד קשה בתאונה בנהריה

גבר כבן 60 שרכב על אופניים חשמליים נפצע במצב בינוני עד קשה לאחר שהתנגש ברכב חונה ברחוב ההגנה בנהריה. הרוכב סבל מחבלת ראש ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני.

קובי רוזן
22:22

ויכוח במפלגת הדמוקרטים: לסקי דרשה מגולן להפסיק להגיד "יהודה ושומרון"

במהלך ישיבת סיעת הדמוקרטים השבוע שעסקה במשמעת סביב מסרי הקמפיין, העירה גבי לסקי ליאיר גולן: "אל תגיד יהודה ושומרון, תגיד הגדה המערבית". גולן השיב: "אני כופר בזה שיו"ש זה מונח ימני". המועמדים מהמגזר הערבי סומיה בשיר ועיאד בדיר אמרו כי קיבלו ביקורות שליליות על תגובת גולן לפיגוע סמוך לחוות גלעד. המסר של גולן נתפס בעיני חלק מאנשי המפלגה כ"ימני והנרטיב של המתנחלים".

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