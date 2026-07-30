מפחדים מאלוקים? הטעות שגרמה לנו להתרחק – והסוד שישנה את הכל

בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, צה"ל השמיד מנהרות טרור במרחב הבופור בדרום לבנון באמצעות כ-700 טונות חומר נפץ. המנהרות היו חלק מתוכנית הפלישה של חיזבאללה ליישובי הגליל. הפעולה בוצעה בעקבות ההפרה אתמול של הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה. בהודעה משותפת הובהר כי ישראל לא תקבל הפרות של ההסכם, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון וימשיך להשמיד תשתיות טרור.

כיכר השבת