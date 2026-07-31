רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה בתאונה בכביש 85 סמוך לצומת מורן

ילד בן 8 נפצע בינוני בתאונה ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. הילד נפגע מאופניים חשמליים בעת שחצה את הכביש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני.קובי רוזן
חובשי איחוד הצלה מסרו: ״הענקנו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר"
מועצת השלום לעזה חשפה את מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ • העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של הטרור ופיקוח בינלאומי נוקשה | התוכנית שתשנה את פני הרצועה | גורם מדיני מבהיר: "לא תהיה נסיגה כלשהיא של צה״ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו" (צבא וביטחון)יוני גבאי ודניאל הרץ
ילדה בת 7 נפגעה היום (15:19) מרכב בנצרת. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים האנגלי במצב בינוני עד קשה, עם חבלת בטן.קובי רוזן
ה"טלגרף" חושף כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו דנו באפשרות להטיל מצור יבשתי מוחלט על איראן, במטרה למקסם את הלחץ הכלכלי, לשבור את המשטר ולשנות לחלוטין את כללי המלחמה (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
גבר פונה לבית חולים במצב קשה לאחר שנמצא עם פציעות חודרות ברחוב שיבת ציון בתל אביב. שוטרי תחנת שרת ואנשי הזיהוי הפלילי הגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים ופתחו בחקירה.קובי רוזן
חמאס פרסם כרוז רשמי לפיו התנאי הבסיסי להמשך יישום הסכם פירוק הנשק הוא הפסקת ההרג והתוקפנות מצד ישראל. הארגון הדגיש כי יישום השלב השני מותנה בקיום כל סעיפי השלב הראשון. לפי ההצהרה, ההסכמה לכלול את סוגיית הנשק הכבד הותנתה בהפסקת התוקפנות, נסיגה מרצועת עזה, כניסת ועדה מנהלית, פריסת כוח הגנה בינלאומי, פירוק מיליציות, שיקום הרצועה, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית והגנה על זכויות אזרחים.קובי אטינגר
כוחות הביטחון במסע התקפי מקיף ביהודה ושומרון • למעלה ממאתיים מבוקשים נעצרו, אמצעי לחימה נתפסו וכספי טרור הוחרמו | השלמת מיפוי בתי מחבלים לקראת הריסה מידית (צבא וביטחון)ב. ניסני
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