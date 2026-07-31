מועצת השלום לעזה חשפה את מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ • העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של הטרור ופיקוח בינלאומי נוקשה | התוכנית שתשנה את פני הרצועה | גורם מדיני מבהיר: "לא תהיה נסיגה כלשהיא של צה״ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו" (צבא וביטחון)

יוני גבאי ודניאל הרץ