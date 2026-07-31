כיכר השבת
מבזקפקודת מבצע עליונה

חמאס מאבד שליטה: נחשף לוח הזמנים ומתווה טראמפ לניהול הרצועה

מועצת השלום לעזה חשפה את מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ • העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של הטרור ופיקוח בינלאומי נוקשה | התוכנית שתשנה את פני הרצועה | גורם מדיני מבהיר: "לא תהיה נסיגה כלשהיא של צה״ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו" (צבא וביטחון)

לוחמי צה"ל ברצועת עזה | צילום: צילום: צה"ל
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

16:47

ילד בן 8 נפצע בינוני מאופניים חשמליים בבני ברק

ילד בן 8 נפצע בינוני בתאונה ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. הילד נפגע מאופניים חשמליים בעת שחצה את הכביש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני.

קובי רוזן
16:43

בני ברק: ילד בן 8 נפצע באורח בינוני מאופניים חשמליים ברחוב כהנמן

חובשי איחוד הצלה מסרו: ״הענקנו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר"

16:11

ילדה בת 7 נפגעה מרכב בנצרת ופונתה במצב בינוני עד קשה

ילדה בת 7 נפגעה היום (15:19) מרכב בנצרת. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים האנגלי במצב בינוני עד קשה, עם חבלת בטן.

קובי רוזן
15:59

חונקים את האייתוללות: מצור יבשתי קיצוני על איראן

ה"טלגרף" חושף כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו דנו באפשרות להטיל מצור יבשתי מוחלט על איראן, במטרה למקסם את הלחץ הכלכלי, לשבור את המשטר ולשנות לחלוטין את כללי המלחמה (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
15:42

גבר נפצע קשה מפציעות חודרות ברחוב שיבת ציון בתל אביב

גבר פונה לבית חולים במצב קשה לאחר שנמצא עם פציעות חודרות ברחוב שיבת ציון בתל אביב. שוטרי תחנת שרת ואנשי הזיהוי הפלילי הגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים ופתחו בחקירה.

קובי רוזן
15:42

חמאס מתנה המשך הסכם פירוק הנשק בהפסקת תוקפנות ונסיגה מעזה

חמאס פרסם כרוז רשמי לפיו התנאי הבסיסי להמשך יישום הסכם פירוק הנשק הוא הפסקת ההרג והתוקפנות מצד ישראל. הארגון הדגיש כי יישום השלב השני מותנה בקיום כל סעיפי השלב הראשון. לפי ההצהרה, ההסכמה לכלול את סוגיית הנשק הכבד הותנתה בהפסקת התוקפנות, נסיגה מרצועת עזה, כניסת ועדה מנהלית, פריסת כוח הגנה בינלאומי, פירוק מיליציות, שיקום הרצועה, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית והגנה על זכויות אזרחים.

קובי אטינגר
15:35

גל מעצרים חסר תקדים ביו"ש: מעל 200 מבוקשים נלכדו ברשת

כוחות הביטחון במסע התקפי מקיף ביהודה ושומרון • למעלה ממאתיים מבוקשים נעצרו, אמצעי לחימה נתפסו וכספי טרור הוחרמו | השלמת מיפוי בתי מחבלים לקראת הריסה מידית (צבא וביטחון)

ב. ניסני
15:07

צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור

צה"ל תקף ביום חמישי האחרון במספר מרחבים ברצועת עזה וחיסל שני מחבלי חמאס: מחמד אלעבד, אחראי אספקה בחמאס, ואחמד מעין מחמד אנקר, מפקד בארגון. אלעבד פעל להברחת אמצעי לחימה לעזה ולחפירת מנהרות הברחה. בתקופה האחרונה קידמו שני המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וחוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר.

ב. ניסני
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר