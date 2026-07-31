חמאס מאבד שליטה: נחשף לוח הזמנים ומתווה טראמפ לניהול הרצועה

חמאס פרסם כרוז רשמי לפיו התנאי הבסיסי להמשך יישום הסכם פירוק הנשק הוא הפסקת ההרג והתוקפנות מצד ישראל. הארגון הדגיש כי יישום השלב השני מותנה בקיום כל סעיפי השלב הראשון. לפי ההצהרה, ההסכמה לכלול את סוגיית הנשק הכבד הותנתה בהפסקת התוקפנות, נסיגה מרצועת עזה, כניסת ועדה מנהלית, פריסת כוח הגנה בינלאומי, פירוק מיליציות, שיקום הרצועה, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית והגנה על זכויות אזרחים.

קובי אטינגר