צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר — קצין נפצע

פרופסור איראני בכיר החבר בצוות המו"מ מזהיר את מדינות המפרץ מפני השמדת תשתיות • "אם תותקף איראן - גם ישראל תושמד" | על רקע הערכות כי טראמפ קרוב להחלטה (בעולם)

דוד הכהן