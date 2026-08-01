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צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר — קצין נפצע

כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה מספר מחבלים מחיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר ותקפו אותם. המחבלים חוסלו להסרת האיום. בהיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה.

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21:03

טראמפ מודה: "הסנקציות על בית הדין בהאג נועדו להגן על ביבי, לא עליי"

הנשיא האמריקני הבהיר כי הצעדים נגד בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי מכוונים להגן על ראש הממשלה • רוביו הצהיר: חמש מדינות כבר הודיעו על כוונתן לפרוש מבית הדין (בעולם)

יוני גבאי
21:02

רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בכביש 437

רוכב אופנוע נפצע באורח קשה בתאונה עצמית בכביש 437 סמוך לחיזמא. חובש איחוד הצלה אריאל מרציאנו דיווח כי לפי עדי ראייה, הרוכב החליק מהאופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותו לבית חולים במצב קשה.

קובי רוזן
21:02

רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה בהחלקה בכביש 437

רוכב אופנוע בן 22 נפצע באורח קשה לאחר שהחליק בכביש 437 בין חיזמא לגבע בנימין. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלה בגפיים. האירוע אירע בשעה 19:59.

קובי רוזן
21:02

עימותים אלימים: המשטרה פיזרה מפגינים בכוח מול בית קפה שפתח בשבת

מאות מפגינים חרדים הגיעו למחות נגד בית הקפה 'בסמטה' שפתח בשבת • כוחות משטרה ומג"ב פיזרו בכוח | ליברמן הגיע "לתמוך" בבית הקפה (חרדים)

חזקי שטרן
21:02

נעצר חשוד בירי שפצע קטין פלסטיני בכפר אל-מועייר

משטרת ישראל עצרה חשוד בן 19, תושב אזור בנימין וחייל בשירות סדיר שהיה בחופשה, בחשד לירי ופציעת קטין אמש בכפר אל-מועייר. המעצר בוצע על ידי בלשי המפקדה הבין-ארגונית במחוז שומרון ויהודה, שוטרי תחנת בנימין ולוחמי מג"ב, לאחר פעולות חקירה לחשיפת זהות החשוד. החשוד הועבר לחקירה בתיאום עם צה"ל ומצ"ח.

קובי רוזן
20:41

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ב. ניסני
20:34

איום איראני על ישראל: "סביר שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים"

פרופסור איראני בכיר החבר בצוות המו"מ מזהיר את מדינות המפרץ מפני השמדת תשתיות • "אם תותקף איראן - גם ישראל תושמד" | על רקע הערכות כי טראמפ קרוב להחלטה (בעולם)

דוד הכהן
20:32

מחבלי חיזבאללה חוסלו ברכס עלי טאהר |  קצין נפצע בהיתקלות

כוחות צה"ל זיהו וחיסלו מספר מחבלים במרחב רכס עלי טאהר • קצין לוחם נפצע באורח בינוני ופונה לבית חולים | צה"ל ממשיך לפעול להסרת כל איום (צבא וביטחון)

ב. ניסני
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