הנשיא האמריקני הבהיר כי הצעדים נגד בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי מכוונים להגן על ראש הממשלה • רוביו הצהיר: חמש מדינות כבר הודיעו על כוונתן לפרוש מבית הדין (בעולם)יוני גבאי
רוכב אופנוע נפצע באורח קשה בתאונה עצמית בכביש 437 סמוך לחיזמא. חובש איחוד הצלה אריאל מרציאנו דיווח כי לפי עדי ראייה, הרוכב החליק מהאופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותו לבית חולים במצב קשה.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 22 נפצע באורח קשה לאחר שהחליק בכביש 437 בין חיזמא לגבע בנימין. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלה בגפיים. האירוע אירע בשעה 19:59.קובי רוזן
מאות מפגינים חרדים הגיעו למחות נגד בית הקפה 'בסמטה' שפתח בשבת • כוחות משטרה ומג"ב פיזרו בכוח | ליברמן הגיע "לתמוך" בבית הקפה (חרדים)חזקי שטרן
משטרת ישראל עצרה חשוד בן 19, תושב אזור בנימין וחייל בשירות סדיר שהיה בחופשה, בחשד לירי ופציעת קטין אמש בכפר אל-מועייר. המעצר בוצע על ידי בלשי המפקדה הבין-ארגונית במחוז שומרון ויהודה, שוטרי תחנת בנימין ולוחמי מג"ב, לאחר פעולות חקירה לחשיפת זהות החשוד. החשוד הועבר לחקירה בתיאום עם צה"ל ומצ"ח.קובי רוזן
פרופסור איראני בכיר החבר בצוות המו"מ מזהיר את מדינות המפרץ מפני השמדת תשתיות • "אם תותקף איראן - גם ישראל תושמד" | על רקע הערכות כי טראמפ קרוב להחלטה (בעולם)דוד הכהן
כוחות צה"ל זיהו וחיסלו מספר מחבלים במרחב רכס עלי טאהר • קצין לוחם נפצע באורח בינוני ופונה לבית חולים | צה"ל ממשיך לפעול להסרת כל איום (צבא וביטחון)ב. ניסני
מערכת הביטחון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות מול איראן | גורם ישראלי: "הנשיא טראמפ קרוב מאוד לנקודת הכרעה" |בישראל העלו את רמתה כוננות אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פקע"ר| גורם ביטחוני: "לא התקבלה בקשה בישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן" • כל הפרטים על המתיחות (ביטחון)יוסי נכטיגל
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