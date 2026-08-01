נעצר חשוד בירי שפצע קטין פלסטיני בכפר אל-מועייר

מערכת הביטחון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות מול איראן | גורם ישראלי: "הנשיא טראמפ קרוב מאוד לנקודת הכרעה" |בישראל העלו את רמתה כוננות אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פקע"ר| גורם ביטחוני: "לא התקבלה בקשה בישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן" • כל הפרטים על המתיחות (ביטחון)

יוסי נכטיגל