24 חשודים נעצרו בעקבות קטטה המונית ברהט

גבר כבן 40 נהרג באירוע אלימות בנתיבות. פראמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו במקום עקב פציעה חודרת. באותו אירוע נפצע גבר נוסף בן 29 במצב קל וקיבל טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
תאונת דרכים עם מעורבות שלושה כלי רכב אירעה בכביש 89 בקטע שבין צפת למחלף אליפלט. צוותי רפואה העניקו טיפול לשני נפגעים שמצבם מוגדר קל.קובי רוזן
החייל החשוד בירי שפצע קטין פלסטיני אמש בכפר אל-מועייר נחקר במפקדה הבין-ארגונית במחוז שומרון ויהודה ושוחרר למעצר בבסיסו. השחרור בוצע בתיאום עם מצ"ח, שמנהלת במקביל חקירה של הכוחות שפעלו במקום. החשוד הוא חייל צה"ל ששהה בחופשה בעת האירוע.קובי רוזן
הנשיא האמריקני העלה תוך שעות תמונות של מטוסי קרב וספינות איראניות ששקעו • רמז שהוא 'משמיד' את המטבע המקומי באיראן | על רקע הערכות כי קרוב להחלטה על תקיפה נרחבת (בעולם)יוסי נכטיגל
כשהיה הבעל שם טוב הקדוש מתבודד בהרי הקרפטים, שכנה בסמוך חבורת שודדים, ומהתנהגותו של הבעל שם טוב הקדוש הכירו השודדים שאיש קדוש הוא, ורחשו לו כבוד ויראה | סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)ורד שאלתיאל
יום אחד ישבו בינם לבין עצמם ואמרו: “רגע, זה לא יכול להיות. הרי שנינו יודעים שזה לא אמיתי. אני לא באמת הבעל שם טוב, אלא בעל שם טוב מזויף“ | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)כיכר השבת
גבר כבן 40 נדקר למוות ברחבת חניה בנתיבות • חשוד נוסף נפצע קל ופונה לבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה (משטרה)קובי רוזן
גבר כבן 40 נדקר למוות ברחבת חניה בנתיבות • חשוד נוסף נפצע קל ופונה לבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה (משטרה)קובי רוזן
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