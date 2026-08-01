24 חשודים נעצרו בעקבות קטטה המונית ברהט

יום אחד ישבו בינם לבין עצמם ואמרו: “רגע, זה לא יכול להיות. הרי שנינו יודעים שזה לא אמיתי. אני לא באמת הבעל שם טוב, אלא בעל שם טוב מזויף“ | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

כיכר השבת